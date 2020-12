Secondo Bruxelles, con l’estensione al 2033, si approva una norma in contrasto col diritto europeo. Pertanto le autorità locali hanno il dovere di rifiutarsi di rinnovare le concessioni in linea con l’obbligo, che incombe a tutte le autorità nazionali, di adoperarsi al massimo per dare attuazione al diritto dell’Ue. La reiterata proroga della durata delle concessioni balneari compromette gravemente la certezza del diritto a danno di tutti gli operatori in Italia, compresi gli attuali concessionari, che non possono contare sulla validità delle loro concessioni esistenti. La legislazione italiana,in tal modo, impedisce, tra l’altro, alle comunità locali di ottenere un congruo corrispettivo per il reddito generato sul suolo pubblico a vantaggio delle cittadinaze, in un momento in cui l’Italia prevede di utilizzare ingenti fondi dell’Ue per sostenere il settore del turismo e le comunità locali che spesso dipendono da esso.

“La lettera di messa in mora inviata lo scorso 3 dicembre dalla Commissione europea al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è un’analisi fredda e articolata che non risparmia nessuna delle tante leggi approvate negli ultimi quattro anni in materia di demanio marittimo, dalla “salva-spiagge” voluta dai deputati Tiziano Arlotti e Sergio Pizzolante subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea “Promoimpresa”, che il 14 luglio 2016 ha dichiarato illegittime le proroghe automatiche delle concessioni balneari, passando per la 145/2018 che ha disposto il prolungamento di 15 anni, fino ad arrivare alla 77/2020 che puntava a blindare l’estensione legandola all’emergenza Covid.” E’ quanto evidenzia Mondo Balneare il portale specializzato appunto in turismo balneare. La Commissione UE, nella lettera inviata all’Italia a seguito dell’apertura della procedura di infrazione, condanna, ancora una volta, in maniera netta ed incontrovertibile la normativa italiana in materia di concessione demaniali marittime.