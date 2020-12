Concerto di Santo Stefano su Rai 2: l’orgoglio di Francesca Maresca da Piano di Sorrento – VIDEO

“Un racconto di musica, in onore di Santo Stefano – ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci -, ma anche un segnale di ripresa per il mondo dello spettacolo messo a dura prova dal Covid-19 con un periodo di crisi economica.”

Per celebrare una data così importante e quindi significativa, insieme all’orchestra, sono andati in scena tantissimi ospiti: Ron-Rosalino Cellamare, Dodi Battaglia, Raphael Gualazzi e tanti altri. Gli italiani devono restare a casa durante le festività natalizie e il concerto, ha permesso di trascorrere qualche ora, in compagnia della buona musica.

Al concerto ha preso parte anche un pezzo di Piano di Sorrento. Stiamo parlando di Francesca Maresca.