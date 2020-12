Natale 2020. Concerto di Natale della Corale Franco Italiana di Napoli.

Articolo di Maurizio Vitiello – Concerto di Natale della Corale Franco Italiana di Napoli.

È ormai una tradizione che dura da tanti anni il “Concerto di Natale” che la Corale Franco Italiana di Napoli tiene presso chiesa di San Nicola al Nilo al centro storico di Napoli per la raccolta fondi in favore delle attività benefiche della comunità di Sant’Egidio.

A causa delle regole per la tutela della diffusione del virus Covid Sars 2, quest’anno, purtroppo, il “Concerto di Natale” in presenza non si potrà tenere.

Pertanto, la Corale per garantire continuità dell’evento benefico e per far sentire la sua vicinanza musicale e artistica alla comunità di Sant’Egidio, ha deciso di offrire questo progetto facendo appello alla sensibilità di chiunque visualizzerà questo video affinché doni quello che può per la comunità Sant’Egidio a sostegno delle sue molteplici attività benefiche.

PER DONARE CLICCA QUI: https://www.facebook.com/donate/439836620344758/?fundraiser_source=external_url

PER GUARDARE LO SPETTACOLO CLICCA QUI: https://youtu.be/l1zKUv9foyE

Nonostante tutto, si va avanti.

Maurizio Vitiello