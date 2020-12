Conca dei Marini: uomo si ferisce alla gamba con motofalce. Aggiornamenti: trasferito al Ruggi

Conca dei Marini (Costiera amalfitana). Brutto incidente questa a mattina nella zona alta del comune in Costa d’Amalfi: mentre era all’opera per pulire erbacce e sterpaglie, un uomo è caduto è si è ferito alla gamba con una motofalce. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 con l’elicottero per soccorrerlo.

AGGIORNAMENTI: L’uomo non è stato trasportato all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello ma è stato portato dall’elicottero direttamente al nosocomio Ruggi di Salerno visto che la situazione sembrerebbe essere abbastanza delicata.