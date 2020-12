Conca dei Marini, sospese attività didattiche in presenze presso il Plesso Scolastico “Luigi Esposito”

Conca dei Marini. Il sindaco Gaetano Frate, con l’ordinanza n. 27/2020 dell’1 dicembre 2020, sospende le attività didattiche in presenza presso il Plesso Scolastico Infanzia e Primaria “Luigi Esposito” della città della costiera amalfitana per i periodi 4-22 dicembre 2020 e 7-9 gennaio 2021, con riguardo ai servizi educativi della scuola dell’infanzia, nonché all’attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria, ivi comprese le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza).