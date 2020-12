Conca dei Marini, l’avviso per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Il Comune di Conca dei Marini, come per il precedente analogo intervento, intende assegnare un contributo a mezzo erogazione di buoni spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico.

Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti nel Comune di Conca dei Marini che si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione del reddito disponibile conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda.

I buoni spesa sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (ivi compresi prodotti per l’igiene personale, per l’igiene della casa e prodotti farmaceutici).

I cittadini residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, possono presentare istanza al Comune di Conca dei Marini compilando il modulo di autocertificazione allegato al presente avviso.

Per accedere al beneficio occorre allegare all’istanza un attestazione ISE in corso di validità, in cui il valore ISEE non sia superiore ad € 9.000,00.

L’assegnazione dei buoni spesa sarà effettuata secondo quanto dichiarato nell’istanza, dando priorità:

ai nuclei familiari senza alcun reddito ed in cui nessuno dei componenti percepisca altro tipo di sostegno o ammortizzatore sociale (esempio Ristori statali o regionali, Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, ecc.);

ai nuclei familiari che hanno subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause:

– mancato inizio o riduzione del periodo di lavoro stagionale;

– licenziamento senza ammortizzatori sociali;

– mancato rinnovo di contratti di lavoro o di lavori atipici;

– perdita del lavoro precario;

– sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma

– perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza;

Non saranno ammesse istanze da parte di cittadini pensionati.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

L’importo del buono spesa è differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare, e sarà pari ad € 100,00 per ciascun componente il nucleo fino ad un massimo di € 400,00 per nuclei familiari costituiti da quattro o più persone). È fatta salva un’eventuale seconda assegnazione qualora si determinassero ulteriori risorse disponibili. A tal fine, si dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e contingenti emergenze a mezzo di specifica nuova istanza che potrà essere presentata decorsi trenta giorni dall’erogazione del primo buono spesa.

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. I controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, con particolare riferimento alla dichiarata assenza di reddito, saranno effettuati sia avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, a cui sarà trasmesso l’elenco dei beneficiari, sia tramite collegamento alle banche dati informatiche dell’Agenzia delle Entrate e/o altri Enti della Pubblica Amministrazione.

I buoni spesa sono erogati attraverso appositi voucher del valore di € 20,00 cadauno sino alla concorrenza del contributo “una tantum” determinato, e potranno essere utilizzati esclusivamente presso i seguenti esercizi commerciali siti in Conca dei Marini:

1-Farmacia Grimaldi Lorenzo

2-Macelleria Cuomo Michele

3-Alimentari e diversi Gambardella Anna

4-Alimentari e diversi Carrano Luigi.

La domanda, con allegato un documento di identità e l’attestazione ISE dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.concadeimarini@asmepec.it oppure consegnata al Comune di Conca dei Marini -Ufficio protocollo -ENTRO le ore 12 del 22 dicembre 2020.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Conca dei Marini nella persona del suo legale rappresentante. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo.