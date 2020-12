Comunità Ecclesiale di Minori: “Fotografiamo le nostre tradizioni”, il contest fotografico promosso dalla Parrocchia

In occasione della pubblicazione dell’annuale calendario parrocchiale (anno 2021), la Comunità Ecclesiale di Minori organizza un CONTEST FOTOGRAFICO dal titolo “FOTOGRAFIAMO LE NOSTRE TRADIZIONI”.

Una rassegna a colpi di click per raccontare le tradizioni religiose del nostro territorio. Un contest fotografico per documentare e far conoscere il bagaglio culturale e spirituale che un click può rendere infinito.

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI

Il contest fotografico è promosso dalla Parrocchia di S. Trofimena di Minori.

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le tradizioni religiose che costellano l’anno liturgico (solo a mo’ di esempio: i presepi rionali, i battenti, le feste religiose, gli appuntamenti sacramentali, le diverse feste patronali, le processioni, …)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è gratuito e aperto e tutti i fotografi e fotoamatori senza alcuna limitazione (i minori dovranno essere autorizzati per iscritto dai genitori).

Ogni partecipante potrà inviare un massimo dicinquefotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione allegata al presente regolamento debitamente compilata e firmata.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) con lato lungo minimo cm. 30. Ogni immagine deve avere un numero progressivo ed essere titolata, prive di firme e scritte. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Si accetta un massimo di cinque fotografie; oltre a queste gli autori potranno consegnare liberamente anche materiale fotografico rielaborato artisticamente dove potranno essere impiegate le migliori tecniche fotografiche conosciute dagli autori.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 13 dicembre 2020.

Potrà essere inviatoonline attraverso wetransfer.com,oppure all’indirizzo di posta elettronica: parrocchiaminori@gmail.com; su CD o su pen drive direttamente a mano presso la Basilica di S. Trofimena oppure al seguente indirizzo: Parrocchia di Santa Trofimena, piazza Cantilena 84010 Minori (SA).

COMMISSIONE

Una commissione artistica qualificata, la cui composizione sarà resa nota successivamente, vaglierà le opere partecipanti e sceglierà le foto da utilizzare per la stampa del Calendario parrocchiale 2021 (con indicazione del titolo e dell’autore). La scelta della commissione sarà insindacabile ed inappellabile, valutando i seguenti aspetti: attinenza al tema; creatività, scelta del soggetto; tecnica, nitidezza e pulizia dello scatto.

Tutte le opere saranno esposte nel periodo natalizio nella Basilica di S. Trofimena.

Successivamente le opere potranno essere pubblicate sul sito parrocchiale o sulla pagina Facebook della Comunità ecclesiale di Minori.