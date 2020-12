Comune di Agerola, ore 23:45. La solidarietà in una foto

Comune di Agerola martedì 22 dicembre. Ore 23.45. Un raro esempio in cui a comunicare sono le immagini. In questo post del comune di Agerola, infatti, come scrive l’amministrazione comunale, racconta meglio di qualsiasi parola il sacrificio che si nasconde dietro un’iniziativa così importante come quella della distribuzione dei buoni spesa alimentari.

Grazie alla dottoressa Rossella Mascolo e alle sue collaboratrici per averne consentito, svolgendo un lavoro davvero encomiabile, la regolare distribuzione nella giornata di oggi. La solidarietà si pratica e non si predica e proprio grazie a questa abnegazione coloro che ne avevano diritto hanno potuto beneficiare di un sostegno prezioso alla vigilia della festa più importante dell’anno.

Questo significa essere comunità. Questo vuol dire amare la propria terra. Questa foto è l’emblema stesso dello spirito del Natale che ci apprestiamo a vivere. Abbiamo bisogno di gesti sinceri per ritrovare la speranza gli uni negli altri. E tutti insieme in un futuro, finalmente, di luce.