Commercio. Il Comune di Sorrento sostiene la campagna per l’acquisto nei negozi di vicinato.

Aiutare i commercianti di Sorrento attraverso una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, che inviti ad acquistare nei negozi locali. Con questo obiettivo, il Comune di Sorrento sostiene l’iniziativa “Tieni accese le luci della Tua Città. Acquista nei negozi di vicinato”, promossa da Confcommercio e aperta a tutti gli esercizi del territorio comunale.

“Bisogna sostenere il commercio di vicinato, con lo scopo preciso di diffondere la consapevolezza che, se i negozi chiudono, le città si spengono – spiegano gli organizzatori – Questa campagna è volta a cercare di salvare lo shopping di Natale dalle grandi piattaforme online di marketplace, che provocano un danno enorme per l’economia del territorio, non solo nell’immediato, ma con ripercussioni anche future”.

La campagna promuove l’acquisto sia nei negozi fisici, che sul sito www.localshopping.store

In entrambi i casi sono previsti sconti ed agevolazioni per gli utenti.