Cinema Teatro Tasso Sorrento. 320 mila per lavori di riqualificazione tecnologica . Il Comune ha deciso di aderire al bando della Città Metropolitana di Napoli per richiedere finanziamenti per lavori di riqualificazione tecnologica per poter così rilanciare, finito il periodo del Covid, questo bellissimo cinema / teatro.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 171/2020 con la quale si è stabilito di aderire all’Avviso della

Città Metropolitana di cui in oggetto prevedendo un cofinanziamento da parte dell’Ente a

copertura finanziaria dell’intervento per un importo complessivo di euro 320.000,00 nella

seguente misura:

a. per euro 254.158,83 da richiedere a Citta Metropolitana di Napoli in ragione della

candidabilità del progetto alle citato avviso pubblico prot. n° 20868 del 7.12.2020;

b. per euro 65.841,11, quale quota di cofinanziamento da parte dell’Ente per una

percentuale pari al 20,58% da stanziare sull’annualità del bilancio 2021

L’ingegner Antonio Cuomo ha preparato il progetto per il quale è stato richiesto il suddetto finanziamento.

Queste alcune voci di spesa.

Impianto Rivelazione Fumi € 28´130,31

Impianto illuminazione

(Relamping)

€ 49´469,08

Percorso LWE (con IVA al 4%) € 42´646,30

Efficientamento Centrale Termica € 78´127,93

Adeguamento Idrico

Antincendio

€ 5´707,21

Adeguamento Uscite di

Sicurezza

€ 13´200,33

Sorrento determina lavori cinema teatro Tasso