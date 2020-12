Salerno. Cilento e Golfo di Policastro danni per il nubifragio, in aiuto la Millennium di Amalfi . Dalla Costiera amalfitana a quella cilentana ieri la Millennium è andata a dar una mano alle protezioni civili . Ancora disagi e danni nel Golfo di Policastro a causa del maltempo che sta colpendo l’area da ieri sera. Si ricorda che fino alle 18 la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione. Si registrano allagamenti a Sapri con la situazione che è in peggioramento. Al momento – scrive Saprilive – ci sono situazioni di disagio soprattutto in Piazza Plebiscito (soprattutto), Via Kennedy e Rione Trovatella, trasformate in arene del fango. Allagamenti anche in Piazza Regina Elena. Si segnala la fuoriuscita dei canali di Piazza Plebiscito, Via Pisacane e Via Kennedy.e Rione Trovatella. Qualche problema anche sul Lungomare. Alcuni canali sono esondati ed anche i tombini non hanno retto il flusso.

Problemi anche a Camerota dove detriti e fango sono finiti in strada. Si segnala anche una frana di notevole entità. Le località più colpite sono Lentiscosa e Licusati.

A Caselle in Pittari, infine, sono state le scariche elettriche a determinare problemi. “Causa incendio, determinato da un lampo, della cassetta di un palo dell’Enel, adiacente alla Scuola Media, che ha danneggiato la linea ad essa collegata, la stessa stamane non riaprirà per consentire i lavori di ripristino della corrente elettrica e di messa in sicurezza dell’intera linea”, ha detto il sindaco Giampiero Nuzzo.

