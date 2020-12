Ciao Direttore!

Giunge da Napoli l’inattesa notizia della morte del direttore del Museo Correale di Sorrento Arch Filippo Merola. Costernati e increduli, riviviamo in un flash l’enorme lavoro fatto nel museo, per il museo. La grande disponibilità e liberalità, ha permesso al Museo, istituzione privata, di raggiungere vette insperate, recuperare in poco tempo ritardi di anni. Filippo Merola era direttore del Correale, perché secondo lo statuto, uno dei tre dirigenti, deve essere delegato dall’Istituto D’arte Palizzi, e Merola era preside. Gli altri due, uno dal Comune di Sorrento, in questi anni é Gaetano Mauro, con incarico di presidente della Fondazione Correale, l’altro é delegato dal Museo Filangieri. Con lui abbiamo condiviso gioie e dolori, di vita e di lavoro. Piccoli e intensi momenti di condivisione. Il personale del museo e i sorrentini si strinsero a lui quando, la perdita del giovane figlio, per un incidente, lo devastò.

Ai familiari vanno i sentimenti di vivo cordoglio. A Marco un forte abbraccio.

Lo vogliamo ricordare con questo video intervista, tra le tante concesse, sempre con cortesia e competenza.