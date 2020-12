Chi è Sonia Lorenzini? Da Uomini & donne al Gf vip, fino al flirt con Eros Ramazzotti

Grande Fratello Vip: 3 nuovi ingressi. Ma chi è la new entry Sonia Lorenzini? Sonia nasce nel 1989 a Asola, in provincia di Mantova. Da giovanissima, dopo aver terminato gli studi, si trasferisce a Brescia con il suo fidanzato ma quando la loro storia finisce torna a vivere dai genitori ad Acquanegra sul Chiese.

In quel periodo Sonia scoprirà di avere un tumore alla tiroide che, però, riesce a sconfiggere. A causa della sua malattia il suo peso ha subito molti cambi e, per questo, oggi la Lorenzini è una grande appassionata di palestra, che la aiuta a tenersi in forma.

Sonia Lorenzini frequenta un istituto tecnico specializzandosi in Economia Aziendale indirizzo Corrispondenze Estere. Si dà subito da fare per costruire la propria indipendenza svolgendo diversi lavori: come receptionist in albergo, come intermediaria assicurativa, barista e impiegata, oltre alla modella e alla fotomodella. Nel 2016 partecipa al dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, iniziando la propria carriera nello showbiz.

Sonia però abbandonerà dopo poco lo show a causa di alcuni comportamenti del tronista Claudio. Successivamente Sonia sarà richiamata dalla De Filippi per ricoprire il ruolo di tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella. Da questa esperienza trae molta popolarità, tanto che oggi è un’influencer di successo. Sonia lavora per l’agenzia di moda Venice Mesh, come Alessandra Ventura.

Dopo la seconda esperienza a Uomini e Donne, Sonia Lorenzini decide di ritornare con il suo ex Emanuele Mauti, che partecipa allo show per riconquistarla. Dopo questa esperienza decide di trasferirsi a Verona con Emanuele e dove stringerà amicizia con Giulia De Lellis. Sonia ed Emanuele conviveranno insieme per pochi mesi, dopodiché si separeranno definitivamente. Dopo la separazione Sonia si riavvicina a Federico Piccinato con cui instaura una storia d’amore condita anche da due anni di convivenza e durata diversi anni. I due si sono separati nella primavera del 2020.

Di recente, invece, la Lorenzini è stata paparazzata dal settimanale “Chi” con Eros Ramazzotti. I due, però, hanno chiarito di essere solo amici.