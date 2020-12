Chi è Giacomo Urtis: biografia, curiosità, prima e dopo la chirurgia

Scopriamo un po’ di più su uno dei nuovi concorrenti del Gf vip. Giacomo Urtis è un chirurgo plastico, cantante e personaggio tv, noto per avere molti vip tra i suoi clienti e per frequentare spesso i salotti di Barbara D’Urso. Ha poi consacrato il suo successo nel 2017 partecipando come concorrente alla 12esima edizione del reality “L’Isola dei famosi”. Il 16 novembre 2020 partecipa come ospite speciale Grande Fratello VIP 2020.

Chi è Giacomo Urtis?

Nome: Giacomo Urtis

Età: 43 anni

Data di nascita: 28 settembre 1977

Luogo di nascita: Caracas

Segno Zodiacale: Bilancia

Professione: chirurgo estetico, attore, personaggio tv

Peso: 86 Kg

Altezza: 1,78 cm

Tatuaggi: due tatuaggi identici ai lati dell’inguine

Profilo Instagram ufficiale: @giacomourtis

Biografia

Giacomo Urtis nasce a Caracas il 28 settembre 1977 ed è proprio in Venezuela che trascorre i suoi primi anni di vita. Ma ritorna poi in Sardegna, nello specifico ad Alghero, paese d’origine dei genitori, pochi anni dopo per proseguire gli studi. Sembra che Giacomo sia stato un appassionato di bellezza sin da piccolissimo e che questa passione gli abbia poi fatto scegliere il percorso universitario in Medicina e Chirurgia. Si laurea così nel 2002 all’Università di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Continua il suo percorso all’Università degli Studi di Milano dove acquisisce il Master in Chirurgia Estetica che lo porterà a potenziare la sua carriera diventando un vero guru in questo ambito.

Grande Fratello Vip 2020

Giacomo Urtis è entrato in qualità di ospite al Grande Fratello Vip 2020 nella puntata del 16 novembre 2020, provocando la gioia della cara amica Dayane Mello che lo ha atterrato con un abbraccio non appena lo ha visto. Urtis avrà il compito, in questi giorni, di stravolgere le carte del gioco rivelando alcuni gossip in fatto di ritocchi chirurgici e non solo sugli abitanti della casa: a loro capire se siano veri o meno. La prima bomba sganciata da Giacomo è stata quella circa un presunto fidanzato segreto di Selvaggia Roma, calciatore di una squadra estera di calcio! Nella casa Giacomo è con Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Selvaggia Roma, Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio, I nuovi ingressi di Dicembre 2020 Carlotta Dell’Isola, Filippo Nardi, Cecilia Capriotti, Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet, Mario Ermito, Andrea Zenga e Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra). Ricordiamo anche gli eliminati: Denis Dosio, Francesca Pepe, Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Massimiliano Morra, , Enock Barwuah, Fulvio Abbate, Fausto Leali e Paolo Brosio.

Carriera Da Chirurgo all’ Isola dei Famosi

Giacomo Urtis è un Dermatologo. Dopo la laurea nel 2002 in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Giacomo Urtis acquisisce il Master in Chirurgia Estetica all’Università di Milano. Talento, savoir faire e affabilità lo fanno diventare in poco tempo un chirurgo estetico molto richiesto soprattutto nell’ambiente dello spettacolo, operando spesso nelle città di Milano e Roma. Fonda la sua azienda, la “Dr Urtis Clinic”, una rete di specialisti in Chirurgia e Medicina Estetica nonché in Dermatologia. Ad oggi vi sono diverse cliniche specializzate in Italia: due sono collocate nelle città di Milano e Roma ed un centro specializzato in dimagrimento è stato inaugurato nella sua regione natale ovvero la Sardegna. Recentemente Urtis ha aperto un suo centro anche a Londra e ha lanciato anche una linea di cosmetici di grande successo. Il suo successo come chirurgo dei vip lo consacra anche come personaggio televisivo e inizia a partecipare come ospite a numerosi salotti televisivi. Nel 2017 diventa uno dei concorrenti della 12esima edizione del reality “L’Isola dei famosi”.

Giacomo Urtis ha poi iniziato anche una carriera come attore partecipando alla web serie “The Lady” di Lory del Santo insieme a Francesca Pepe oltre ad aver anche preso parte alla realizzazione di un servizio sul programma tv “Le Iene” in cui si parlava di cura della bellezza. Oggi Urtis collabora con numerose riviste e partecipa regolarmente come opinionista ed esperto a numerose trasmissioni televisive. Infine, qualche anno fa Giacomo Urtis si è buttato anche nel mondo della musica come cantante. Ha preso per due anni lezioni di canto per poi incidere “Tia”, singolo di debutto realizzato in lingua spagnola. Il video del brano è stato realizzato nella lussuosa villa appartenuta alla star Madonna! Ultimamente ha lanciato un altro brano dal titolo “Di più”. Giacomo Urtis è un ospite speciale del GF VIP 2020 Alfonso Signorini il 16 novembre 2020 per portare scompiglio nella casa avendo lui “nel suo cellulare moltissimi segreti dei vip” che tra l’altro sono anche suoi clienti.

Fidanzato Ex e Attuale

Giacomo Urtis non ha mai nascosto la sua omosessualità ed al momento è single. Ha avuto una storia con Rodrigo Alves (oggi Jessica Alves), personaggio televisivo noto come “Il Ken Umano” per via dei numerosi interventi chirurgici che lo hanno portato ad assomigliare alla celebre bambola. Alves è stato uno dei concorrenti della 15esima edizione del programma “Grande Fratello Vip”.

Clienti Vip

Sul profilo Instagram di Giacomo Urtis è possibile vedere diverse foto che il chirurgo ha scattato in compagnia dei suoi pazienti: riconosciamo Selvaggia Roma, Andrea Battistelli e Anna Boschetti, Mara Venier, Taylor Mega, Francesca Cipriani, Dayane Mello, Francesca Tocca, Valeria Marini, Deianira Marzano, Francesca Brambilla, Soleil Stasi.

Curiosità

Pare che Giacomo Urtis abbia sperimentato su se stesso le tecniche di chirurgia plastica più innovative e all’avanguardia e questo gli abbia permesso di sfoggiare un fisico muscoloso e perfetto durante la sua partecipazione come “naufrago” al reality “L’isola dei famosi”.

Agli inizi del 2020 è stato protagonista di un’indagine in merito alle sue attività di chirurgo plastico: si evince da un comunicato ufficiale pervenuto dalla SICRE, ovvero la Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica al giornale Novella 2000 come “Giacomo Urtis non debba essere considerato e definito chirurgo plastico ed estetico” perché appunto Urtis non ha mai conseguito la Specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica , titolo della durata di 5 anni che permette appunto a chi conclude questo percorso di praticare effettivamente la chirurgia estetica. E’ amico di Nicholas Cornia e inisieme a lui ha organizzato una festa di compleanno per un amico comune nel 2017. Giacomo è un grande amico dell’artista trans Elenoire Ferruzzi di cui è anche una cliente perchè si è sottoposta a molti interventi di chirurgia plastica.