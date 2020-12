Chi è Diego Armando Maradona Jr: rapporto col padre, lavoro e vita privata

Diego Armando Maradona Jr, o più semplicemente Diego Jr, è stato uno dei protagonisti ieri sera su Canale 5 a “Live! Non è la D’Urso”.

Scopriamo di più su Diego Armando Maradona Jr. Diego Armando Sinagra, (Napoli, 20 settembre 1986), è un calciatore e giocatore di beach soccer italiano, di ruolo centrocampista o attaccante.

Nato da una relazione tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona, non fu inizialmente riconosciuto dall’ex calciatore: ricevuto il cognome materno, in giovane età venne soprannominato Maradona Junior.

Dopo la paternità dichiarata ufficialmente dal Tribunale nel 1993, incontrò per la prima volta suo padre nel 2003 in occasione di un torneo di golf a Fiuggi. Il riconoscimento da parte dell’ex giocatore avvenne poi nel 2007. Nell’ottobre 2016 i due scesero assieme in campo in una partita di beneficenza organizzata all’Olimpico di Roma. Dal matrimonio con Nunzia Pennino, è divenuto padre di Diego Matias (nato il 1º aprile 2018) e India Nicole (18 ottobre 2019).

La carriera da calciatore

Nel 1997 entra a far parte del settore giovanile del Napoli, senza tuttavia esordire con la prima squadra. A seguito del fallimento in cui incorse la società campana nell’estate 2004, sostenne un provino con lo scozzese Dunfermline: dopo il mancato superamento, fu tesserato dal Genoa. A gennaio 2005 fu ceduto al Cervia, all’epoca protagonista del reality-show “Campioni, il sogno”: un infortunio ne condizionò il rendimento, con l’addio alla squadra romagnola a fine stagione.

Diego Armando Maradona Jr sui social

