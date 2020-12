Chi è Benedetta Caretta e il misterioso rapporto con Alberto Urso. Nonostante la sua riservatezza , continua a fare notizia la vita sentimentale del giovane vincitore della scorsa edizione di Amici, Alberto Urso. Scopriamo qualcosa in più su Benedetta Caretta, la ragazza che lo ha accompagnato fino a quando non è arrivato il successo.Benedetta Caretta è veneta ed è nata il 1° luglio 1996 sotto il segno del Cancro. Sin da piccola è sempre stata appassionata di canto e così, sostenuta dai genitori, ha iniziato un lungo percorso che l’ha portata a frequentare il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto. La Caretta viene da Carmignano del Brenta,è una cantante jazz e autrice di testi, con un percorso mediatico avviato anche prima rispetto ad Alberto. Non è un volto sconosciuto al mondo della tv, ha infatti partecipato al talent ‘The Voice of Italy’. L’ interpretazione del brano “The power of love”, le consentì, nel 2014, di aggiudicarsi un posto nel team di Raffaella Carrà, a soli 17 anni, anche se la sua permanenza durò solo 3 puntate.

La popolarità, per Benedetta Caretta, è arrivata presto, quando ha preso parte e ha vinto Io Canto 2, nell’anno 2010. Successivamente ha vinto una borsa di studio che l’ha spedita dritta dritta a New York dove ha frequentato la New York Film Accademy, una scuola di canto, ballo e recitazione. Nel 2014, inoltre, la Caretta ha preso parte a The Voice of Italy.

Durante l’anno scolastico nella scuola di Amici 2019, si era romanzato su una possibile storiella che Alberto avrebbe avuto con Tish, la cantante dai due puntini. Ma anche in queso caso: sarà vero?

Condivide con il suo ex-ragazzo la bravura e la passione per il canto. Sorriso smagliante e voce celestiale: ecco chi è Benedetta Caretta, cantautrice italiana che ha vinto la seconda edizione di Io Canto, il talent condotto da Gerry Scotti.

Benedetta Caretta sembrerebbe essere l’ex fidanzata di Alberto Urso, il vincitore dell’edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi. Non ci sono prove in merito, e la loro ultima foto insieme sui social risale a quasi un anno fa. Ma sulla storia, nessuno dei due si è espresso. Si saranno lasciati o no?

Fonte MetropolitanMagazine