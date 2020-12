Chi è Bella Poarch, la tiktoker più seguita del 2020

Una curiosità che gira in rete . Chi è Bella Poarch, la tiktoker che ha guadagnato milioni di follower con un video di 10 secondi

L’americana Bella Poarch è diventata una star di TikTok in pochi giorni: il suo video, di soli 10 secondi, “M to the B” – in cui ‘finge’ di interpretare la canzone della rapper Millie B – è il più visto del 2020 sul noto social network cinese. La clip ha accumulato più di 300 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Bella è di origini filippine, ha 19 anni e vive alle Hawaii. Attualmente, ha più di 45 milioni di follower sul suo account TikTok.