Chi è Ariadna Romero e la verità su Pierpaolo Pretelli

Nota al pubblico italiano soprattutto per il suo esordio cinematografico nel film di Leonardo Pieraccioni: “Finalmente la felicità”. Prima di fidanzarsi con Pierpaolo Pretelli è stata sposata per due anni con Lorenzo Gergati, un cestista, con il quale convogliò a nozze nel 2012 a varese.

Ariadna è una bellissima ragazza cubana, ha 34 anni, è un’attrice e modella. La Romero dopo essersi trasferita in Italia nel 2009 nel corso della stagione diveta una delle “schedine” si Simona Ventura nel programma in onda su Rai 2 “Quelli che il calcio”, è diventata poi un volto di Milan Channel oltre a diventare protagonista delle campagne pubblicitarie di Sammontana.

Ariadna Romero, la sua carriera e Pierpaolo Pretelli

La modella cubana dopo aver chiuso il suo matrimonio con Lorenzo Gergati si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli, che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip era noto per essere stato il primo “velino” sul bancone di “Striscia la Notizia“. I due hanno un figlio, nel 2017, di nome Leonardo. Ariadna ha raccontato a Verissimo che la loro storia è terminata perchè: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. All’inizio era sempre presente, ma dal quinto mese di Leonardo in poi lui non c’era. Avevo bisogno della mia famiglia, in Italia non avevo nessuno“. Ariadna Romero dopo la separazione con Pierpaolo Pretelli è andata dalla sua famiglia a Miami, con il consenso dell’ex compagno e portando con sé il figlio.

Pierpaolo Pretelli incontra Ariadna Romero. Momento emozionante