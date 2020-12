“Chi ci ferma!” appuntamento con il jazz sui canali social del Conservatorio di Napoli

Napoli – L’ultimo appuntamento del 2020 con la rassegna Chi ci ferma! organizzata dal Conservatorio di musica San Pietro a Majella è programmato in streaming domani 18 dicembre alle ore 18:00. Dalla Sala Scarlatti del celebre istituto sarà possibile assistere a un concerto jazz con due voci belcantiste. Le cantanti Valeria de Stefano e Sara Gioielli dialogheranno con un trio formato da Luigi Lombardi al pianoforte, Cristiano de Pascale alla batteria e Alessandro Vai al basso. Il repertorio prevede brani di Churchill e Morey – Someday My Prince Will Come -, Warren e Gordon – There Will Never Be Another You -, Martino – Estate-, Loueke – Benny’s Tune – e Nelson – Stolen Moments -. Gli esecutori vestiranno i panni di portavoce del dipartimento jazz del conservatorio cimentandosi in un virtuosistico programma che coniuga tutte le possibili declinazioni di un’arte sopraffina che richiede ai suoi interpreti disciplina e intemperanza, rigore ed estro finalizzata a emozionare e stupire.

L’appuntamento, come di consueto con gli spettatori dei concerti del San Pietro a Majella è sui canali social: www.youtube.com/channel/UCniPOSH42fLEjlUqKXRXnKw e www.facebook.com/conservatoriodimusicasanpietroamajelladinapoli

a cura di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)