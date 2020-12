Cetara, inchiesta sulla morte di Vittorio Senatore: il Gup decide il 14 gennaio

Il prossimo 14 gennaio si terrà la camera di consiglio con il Giudice per le Indagini Preliminari circa l’inchiesta sulla morte del giovanissimo Vittorio Senatore, il 16enne di Cetara e residente a Cava de’ Tirreni, coinvolto in un incidente stradale mortale quel 14 settembre 2019. Vediamo i dettagli della vicenda nell’articolo di Vittorio Senatore per La Città di Salerno.

Il giudice per le indagini preliminari dovrà valutare la richiesta di archiviazione, senza profili di reato ravvisati, presentata dalla procura, con l’opposizione proposta dai legali della famiglia. Senatore era in sella al suo scooter: perse la vita in seguito ad un incidente lungo la statale che unisce Salerno a Vietri sul Mare. Uno schianto con numerosi nodi irrisolti.