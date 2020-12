Cetara, il servizio di RTC e le dichiarazioni del sindaco a un anno dall’alluvione

A distanza di un anno della terribile alluvione che interessò la costiera amalfitana, ed in particolare il Comune Di Cetara. Il sindaco Fortunato Della Monica, ieri, 21 dicembre, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Ente, ha ricordato l’evento calamitoso dello scorso anno.

Il primo cittadino cetarese, inoltre, ha ringraziato tutte le istituzionali, nazionali, regionali e locali per l’attenzione prestata per il ritorno alla normalità e per gli interventi di messa in sicurezza del territorio che partiranno a breve.