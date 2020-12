Cetara. Il sindaco Fortunato Della Monica in un video ha voluto rivolgere gli auguri per questo Santo Natale a tutti i suoi concittadini facendo anche il punto della situazione con uno sguardo a quanto accaduto fino ad oggi: “Dopo un anno un po’ particolare, molto diverso dagli altri, ci tenevo di cuore a farvi gli auguri di un sereno e Santo Natale e che il 2021 sia un anno migliore rispetto al 2020. In quest’anno abbiamo passato di tutto, dalla tragica alluvione del 21 dicembre 2019 alla maledetta pandemia che da febbraio ha colpito un po’ tutti. Ricordo i tanti incendi di questa estate, la seconda ondata del Covid che da inizio ottobre ha colpito nuovamente tutto il mondo compresa Cetara. Cerchiamo di usare la massima attenzione ed il massimo rispetto per noi e per gli altri. Oggi abbiamo solo un paio di casi a Cetara, ma 35 giorni fa eravamo arrivati a 105. Ringrazio tutte le persone che sono state vicine sia al mio paese ed a me”.