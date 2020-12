Cetara è Covid-Free. Sono guariti gli ultimi 3 positivi presenti sul territorio

Cetara accoglie il nuovo anno come comune Covid-Free. Sono, infatti, guariti gli ultimi 3 cittadini che erano ancora positivi al Covid-19. Una bella notizia per la città della costiera amalfitana che si prepara così a festeggiare l’arrivo del 2021 carica di speranza, pur mantenendo alto l’invito a non abbassare la guardia ed a rispettare le norme finalizzate al contenimento del contagio in modo da mantenere la città libera dal Coronavirus.