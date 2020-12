“Cenerentola, Quasi Amici, Il Ragazzo Invisibile 2”: i film da non perdere in tv questa sera

Cenerentola

Rai 1 alle 21.25

(Family, Sentimentale, Commedia, Fantasy, Drammatico, 2015, durata: 112 Min)

Un film di Kenneth Branagh con Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb e Laurie Calvert

Trama del Film Cenerentola: La protagonista della vicenda è Ella, dolce e altruista figlia di un mercante di tessuti, rimasta orfana di madre in tenera età. Sperando di creare una nuova armonia familiare, il padre di Ella sposa la vedova Lady Tremaine. L’elegante e algida donna e le sgraziate figlie Anastasia e Genoveffa approfittano della morte del capofamiglia per prendere pieno possesso dell’eredità. Ancora scioccata e triste, Ella si trova ad essere considerata una vera e propria domestica, rinominata Cenerentola.

Nonostante la ragazza reagisca positivamente ai continui soprusi, un giorno ha un crollo e cerca conforto nel bosco.

Qui la ragazza si imbatte in Kit. Ella rimane molto affascinata dal giovane, inconsapevole che lui sia il principe. Per rivedere la fanciulla, Kit decide di organizzare una grande festa, invitando tutti gli abitanti del paese. Ella è emozionata all’idea di rivedere Kit ma Lady Tremaine e le sorellastre, estremamente invidiose della sua bellezza, distruggono il suo abito e le impediscono di recarsi al ballo.

Fortunatamente, la fata madrina accorre in aiuto della fanciulla e, con la sua magia, le dona un nuovo abito e una scintillante carrozza, trainata da bianchi cavalli.

Conscia che l’incantesimo durerà solo fino a mezzanotte, Ella si reca al ballo e catalizza l’attenzione di Kit, del quale scopre la vera identità.

Ben presto, tuttavia, sopraggiunge l’ora di lasciare il palazzo e, nella precipitosa fuga, Cenerentola perde la sua scarpetta. Il principe vuole trovarla a tutti i costi, ma Lady Tremaine vuole sottrarre alla figliastra il lieto fine…

Quasi Amici

Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2011, durata: 112 Min)

Un film di Olivier Nakache e Eric Toledano con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri, Grégoire Oestermann e Joséphine de Meaux.

Trama del Film Quasi Amici: Driss è un giovane ragazzo di origine senegalese che, dopo esser stato in prigione, è in cerca di firme per attestare le sue partecipazioni a diversi colloqui di lavoro al fine di continuare ad avere benefici assistenziali per sé e la sua grande famiglia. Philippe è un ricco tetraplegico in cerca di un badante. Driss si presenta nel suo grande palazzo con l’unico scopo di raccogliere un’altra firma senza sperare di ottenere il posto, ma Philippe, colpito dal suo comportamento svogliato e disinteressato, inaspettatamente lo assume.

Inizialmente Driss sembra non voler fare nessuno sforzo per imparare le mansioni che deve svolgere, ed apparentemente la sua esperienza sembra doversi concludere in fretta. Ma in breve i due iniziano ad instaurare un bellissimo rapporto: Driss si pone verso Philippe senza preconcetti a differenza di tutti gli altri, facendogli dimenticare del suo problema fisico.

I due trascorrono tanto tempo insieme, girando per la città di notte come Philippe era abituato a fare ai vecchi tempi, e tra i due subentra una complicità che li porta a scambiarsi confidenze…

Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione

Rai 4 alle 21.20

(Fantasy, 2017, durata: 100 Min

Un film di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino, Maurizio Lombardi, Daniel Vivian, Emilio De Marchi, Lorenzo Acquaviva, Silvia Busuioc, Kristof Konrad e Christoph Hülsen

Trama del Film Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione: Per il timido Michele, non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di avere doti “speciali”, di essere uno Speciale. Eppure, ormai sedicenne, Michele Silenzi vive un’adolescenza turbolenta come molti dei suoi coetanei, non solo per i traumatici eventi del passato, ma per il carico delle relazioni che si fanno più complesse: con gli adulti, in particolare con la madre Giovanna, e con la ragazza dei suoi sogni, dolorosamente innamorata di un altro. Solo, infelice, arrabbiato col mondo, la vita di Michele prende una piega inaspettata quando vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi…