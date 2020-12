Cava de’ Tirreni, tentano di bruciare i capelli ad una minorenne: denunciati tre giovani.

Tentano di bruciare i capelli a una minorenne, ma il gesto folle di gelosia viene bloccato dai carabinieri. Identificati e denunciati i tre giovani che avevano organizzato il piano.

Tragedia sfiorata, mercoledì scorso, intorno alle diciannove, a pochi passi dal centro cittadino. Complice il buio, due ragazze ed un ragazzo, a quanto pare per motivi di gelosia, stavano mettendo in atto un piano alquanto diabolico su di una loro coetanea. Intuito il pericolo cui andava incontro, la ragazza ha iniziato ad agitarsi, capendo che di lì a pochi secondi avrebbe rischiato grosso. Le sue urla sono state avvertite da alcuni cittadini che hanno avuto il coraggio di allertare i carabinieri. Una pattuglia coordinata dal tenente

Vincenzo Pessolano , già in giro per i controlli di routine, si è precipitata dal rione dove era partito l’allarme. Nel transitare per via Pietro De Ciccio, giunto all’altezza della villetta che costeggia il parco Beethoven, dei passanti sono stati attratti da urla provenienti da diverse persone, principalmente, da tre ragazze in notevole stato di agitazione.

In attesa dei carabinieri, in zona era intervenuto un privato cittadino. Il piano era apparso chiaro anche al pedone di passaggio: accortosi delle cattive intenzioni di alcune ragazze che avevano cosparso di liquido infiammabile i lungi capelli di una ragazzina che faceva parte del gruppetto, compreso che un ragazzo era sul punto di appiccare il fuoco addosso alla giovane, l’uomo è intervenuto con decisione. Un secondo ancora e si sarebbe consumata una tragedia, con la ragazza bullizzata che, nella migliore delle ipotesi, avrebbe riportato seri danni fisici. Il fuoco le avrebbe potuto provocare anche ferite mortali per le ustioni e le successive infezioni che ne sarebbero scaturite nelle ore successive.