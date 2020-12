Cava de’ Tirreni, Servalli rimuove l’albero “Spelacchio” che non piaceva ai cittadini

Cava de’ Tirreni. Via lo “Spelacchio” metelliano: rimosso l’albero di Natale dopo le polemiche in città. La struttura sarà riadeguata per un impatto visivo più decoroso. Non scherzava il sindaco Vincenzo Servalli quando, qualche giorno fa, dichiarava che il “missile supersonico” (l’albero di quest’anno, appunto) sarebbe stato riadeguato e abbellito. A dispetto, infatti, di quanti avevano immaginato che l’affermazione del primo cittadino fosse ironica, ieri mattina in piazza Duomo si è assistito allo smantellamento letterale della struttura che era stata installata e provata appena tre giorni fa. A quanto pare il sindaco Servalli ha deciso di ascoltare il parere dei suoi concittadini e ha provveduto a disporre tempestivamente la rimozione della struttura da piazza Vittorio Emanuele III, di cui al momento resta solo il perno centrale. Stando a quanto fatto sapere, infatti, l’Albero non aveva soddisfatto nemmeno gli inquilini di Palazzo di Città e, così, dopo un veloce confronto tra sindaco e assessori con i tecnici del Comune e l’azienda incaricata dell’allestimento si è riusciti a ovviare al problema.

A spiegare i dettagli della vicenda è stato lo stesso sindaco Servalli. «L’albero di Natale luminoso installato in piazza Vittorio Emanuele III (piazza Duomo) – ha raccontato il primo cittadino – è stato oggetto di contestazione da parte del Comune alla ditta fornitrice. Nella fase di montaggio dell’albero, avvenuta tra il 7 e l’8 dicembre, e soprattutto a completamento dell’opera, si è rivelata una struttura completamente diversa da quella commissionata, sia nelle caratteristiche tecniche che nell’effetto estetico finale. Nel corso dell’incontro tenutosi presso la Sala Gemellaggi del Palazzo di Città, la ditta ha ammesso la propria responsabilità nelle fasi di allestimento dell’albero e di aver realizzato un prodotto assolutamente non corrispondente a quello commissionato dall’Amministrazione e si è impegnata a provvedere ad una revisione dell’albero al fine di migliorarne la forma».