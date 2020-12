Cava de’ Tirreni, papà elogia l’ospedale: “Hanno salvato mio figlio”. L’appello per riaprire i reparti

Salvo bimbo di sei anni, nasce un comitato per l’ospedale di Cava. Lo scrive il quotidiano Il Mattino. A lanciare un appello per riaprire tutti i reparti del Santa Maria dell’Olmo e per scongiurare qualsiasi ipotesi di eventuali tagli è il padre di un bimbo di sei anni: «In ospedale hanno salvato mio figlio. Se avessi dovuto raggiungere Salerno o Nocera, forse le cose non sarebbero andate così».

L’episodio è accaduto nel giorno di Natale, intorno alle 8,30. Il bambino accusò difficoltà respiratorie così i genitori lo portarono in ospedale a Cava. I sanitari lo trasferirono in pediatria dove fu sottoposto a terapia con ossigeno antibiotici e cortisone.