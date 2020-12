Cava de’ Tirreni. Nonna Anna, inno alla vita: a cento anni batte il Covid

Cava non ha mai sopportato i “volti coperti”. «Odia le mascherine», svela con un sorriso la nipote. «Ci ha sempre “sgridati” quando avevamo le facce nascoste. Oggi (ieri per chi legge, nda ) per la prima volta mi ha visto senza la tuta e mi ha detto: “Ora te la puoi togliere questa mascherina” ».

I suoi “angeli”, però, le hanno dovuto indossare le protezioni nei 33 lunghi giorni della sua battaglia. «Dopo l’esito del tampone ha iniziato ad avere qualche altro sintomo. Così abbiamo avviato la terapia prevista per i pazienti domiciliati. Noi, nel frattempo, abbiamo fatto i turni per esserle sempre vicini». La cura ha funzionato tanto che si è deciso di interromperla. Ma il Covid non è sparito. Anzi. Ha fatto sentire tutta la sua forza. «I sintomi sono tornati più forti, la saturazione è arrivata anche a novanta. Sono stati i tre giorni in cui abbiamo avuto paura che potesse accadere l’irreparabile», spiega Stefania Lamberti. «I farmaci, per fortuna, hanno fatto effetto. Sapevamo come comportarci visto che, nei giorni precedenti, già le avevamo somministrato gli stessi medicinali. Credo che proprio questo “pronto intervento” ha permesso di salvarla. La rapidità nelle cure e l’affetto di una vera famiglia che l’ha sempre circondata ». Toccava, dunque, attendere l’esito del tampone per certificare la guarigione. Nonna Anna ne ha fatti ben quattro prima della grande festa di venerdì sera. E del sollievo di una città che si è stretta attorno alla sua centenaria. «Gli anziani sono il nostro “bastone”», conclude Stefania Lamberti. «In questo momento così difficile, però, sono ancora più indifesi. E, spesso, sono anche abbandonati. Abbiamo fatto sacrifici immani per aiutarla, sconvolto la quotidianità. La gioia della sua guarigione ci ha ripagato di ogni sforzo». Nel dramma del Covid, l’inno alla vita di nonna Anna è un segnale enorme. Si può davvero lottare come dei giganti contro ogni dolore. Anche a cent’anni.