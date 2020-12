Cava de’ Tirreni, lotta politica sull’ospedale: tutto rinviato al 2021

In risposta alle accuse delle opposizioni, i capigruppo di maggioranza del Partito Democatico, Insieme per Servalli, Italia Viva, Città in Comune, Partito Socialista, Cava ci Appartiene e il gruppo misto stigmatizzano l’esposto della minoranza. «Assicuriamo ai cavesi che le sorti del nostro ospedale sono monitorate quotidianamente e che, nonostante le enormi criticità dovute all’emergenza sanitaria in corso, la salvaguardia del presidio ospedaliero cittadino è, e resta, una assoluta priorità – dicono in modo congiunto – . La maggioranza ha sempre dimostrato ampia disponibilità e non si è mai sottratta alla discussione sull’ospedale e sulle condizioni della sanità territoriale, chiedendo, invano finora, che tali problematiche fossero affrontate senza demagogia e proponendo un tavolo condiviso di confronto, anche con cadenza più frequente, utilizzando il collegamento da remoto». Dalla maggioranza che sostiene Servalli aggiungono: «In ogni caso, vista l’attuale situazione sanitaria, i decreti, le ordinanze e le raccomandazioni di Governo, Regione e delle Autorità sanitarie, il sindaco ha dato ampia disponibilità alla convocazione del Consiglio comunale monotematico sull’ospedale, in presenza, al termine della “zona rossa”, prevista dopo le festività».