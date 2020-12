Cava de’ Tirreni, lite tra adolescenti. Una mamma sui social: “Due quindicenni hanno salvato la ragazza”

Una lite è avvenuta, lo scorso mercoledì 23 dicembre, a Cava de‘ Tirreni. In tre avrebbero tentato di bruciare i capelli ad una minorenne. Residenti e carabinieri sono riusciti a fermare 3 minorenni appena in tempo.

A Cava de’ Tirreni non si fa altro che parlare della lite avvenuta lo scorso 23 dicembre, durante la quale alcuni ragazzini avrebbero tentato di bruciare i capelli ad una minorenne, prima di essere bloccati dai carabinieri. Ma non è del tutto vero. In molti, infatti, sostengono che il merito di aver fermato i teppisti fosse di un altro gruppo di ragazzini.

Smentisco questa notizia! – scrive una mamma – A fermare la ragazzina sono stati due ragazzini di appena 15 anni (tra cui mio figlio) non per avere meriti o considerazioni, ma va apprezzato il fatto che ci sono ancora ragazzi che hanno senso di responsabilità! Diamo a Cesare quel che è di Cesare! – ha concluso la donna commentando lo spiacevole evento.