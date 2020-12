Cava de’ Tirreni, in palestra di nascosto: sanzionati i titolari e 11 giovani atleti.

Palestre “clandestine” nel mirino delle Fiamme Gialle: i finanzieri hanno individuato due centri sportivi di Cava de’ Tirreni, uno in centro, l’altro a San Martino, che, in barba alle vigenti restrizioni in termini di contenimento del contagio da Covid, continuavano a svolgere la propria attività, permettendo ad alcuni iscritti, di nascosto, di prendere parte ad allenamenti selezionati. A rivelare lo svolgimento dell’illecita attività, però, sono stati alcuni frequentatori, sorpresi mentre uscivano dai locali con tanto di borsone, e la musica proveniente dai centri. L’operazione è scattata nel corso dei quotidiani controlli volti a verificare il rispetto delle misure anti-Covid, e ha permesso alla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno di sanzionare sia i titolari delle due associazioni sportive sia gli iscritti (almeno 11 in totale) che si allenavano tranquillamente, incuranti anche del divieto di assembramento ormai in vigore da mesi.

Oltre alla sanzione, i titolari sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno e rischiano, ora, la chiusura delle strutture sportive per almeno un mese. Nel primo caso, i militari hanno colto un ragazzo proprio mentre usciva dal locale con borsone al seguito, quando la serranda fino ad un attimo prima era completamente abbassata. Incuriositi, i finanzieri hanno fatto ingresso nella palestra, dove hanno trovato altre tre persone (tra cui un minorenne) che, sotto la supervisione del personal trainer titolare, svolgevano indisturbati i propri esercizi. Nel secondo caso, invece, a tradire il proprietario – oltre al leggero sottofondo musicale proveniente dal locale – è stata la luce che filtrava all’esterno. Dopo una rapida ricognizione, è stata individuata l’entrata secondaria sul retro, attraverso la quale i clienti riuscivano ad accedere di nascosto.

In questa circostanza, è stata riscontrata la presenza di ben sette frequentatori -quasi tutti di giovane età – che, sempre sotto la guida del gestore, utilizzavano gli attrezzi senza nemmeno rispettare le regole di distanziamento.