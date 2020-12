Cava de’ Tirreni. Impatto all’incrocio, veleni sui semafori.

Incrocio killer, tragedia sfiorata tra via Sabato Martelli Castaldi e viale Guglielmo Marconi. Un violento impatto tra due vetture si è verificato all’incrocio tra le due strade nella notte tra lunedì e martedì scorsi: distrutti i veicoli ma fortunatamente per i due conducenti non ci sono state conseguenze gravi. Tuttavia l’episodio ha riacceso i riflettori su una questione annosa che riguarda proprio la sicurezza stradale in quel tratto, scenario – negli ultimi anni – di numerosi incidenti. I carabinieri della locale tenenza di via Pasquale Atenolfi – intervenuti immediatamente sul posto, allertati dai residenti della zona – sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che la notte scorsa ha scosso la tranquillità del centro cittadino. Due automobili, infatti, si sono scontrate proprio al centro dell’incrocio. A quanto pare una delle automobili procedeva a velocità sostenuta mentre l’altra aveva già impegnato l’incrocio. Impossibile a quel punto evitare lo scontro e, dopo l’impatto, entrambe le macchine si sono schiantate ai margini del viale pedonale al centro della carreggiata. Miracolosamente illesi i conducenti tuttavia è stato proprio il genitore di uno dei due a puntare il dito sulla pericolosità dell’incrocio non regolato da semafori e dove la segnaletica orizzontale risulta sbiadita.

La pericolosità dell’incrocio, poi, era finita anche in Consiglio Comunale in occasione della seduta dello scorso novembre. Era stato il consigliere di minoranza del gruppo “Siamo Cavesi”, Raffaele Giordano , a chiedere che l’amministrazione prendesse provvedimenti per scongiurare il peggio. «Mi dispiace per l’incidente – ha commentato ora Giordano –. Proprio nell’ultimo consiglio comunale avevo fatto una raccomandazione all’amministrazione su questo incrocio e la sua pericolosità. Le mie parole sono state confermate dai fatti. Mi auguro che ora si prendano provvedimenti seri». Del problema si sta interessando il nuovo assessore alla sicurezza e viabilità, Antonella Garofalo , la quale ha fatto sapere che per la conformazione di quel preciso tratto di strada non è ipotizzabile installare dissuasori di velocità, tuttavia sono allo studio soluzioni deterrenti alternative. «Stiamo prendendo in considerazione non solo il rifacimento della segnaletica – ha spiegato Garofalo –, ma anche la possibilità di ripristinare il funzionamento dei semafori (con qualche limitazione negli orari di punta per evitare traffico e ingorghi)». La questione, ora, sarà oggetto di un incontro tra l’assessore Garofalo e il capitano Michele Lamberti del comando di Polizia Locale.

Fonte La Città di Salerno