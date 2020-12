Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, in un video sulla sua pagina Facebook, fa il punto della situazione: “Aumenta significativamente il numero di tamponi. Nel solo mese di novembre abbiamo fatto 5.000 tamponi, dei quali 4.324 sono risultati negativi e 676 positivi. Nel complesso, dall’inizio della seconda fase (agosto 2020) abbiamo avuto nella nostra città 915 casi positivi e 278 guariti, per cui ad oggi i positivi sul territorio comunale sono 637. L’altro giorno abbiamo avuto un picco legato ad un mini focolaio all’interno del reparto femminile di Villa Alba. Immediatamente i responsabili della struttura hanno attivato tutte le procedure per mettere in sicurezza la situazione. In ogni caso la percentuale di tamponi positivi rispetto al numero totale dei tamponi eseguiti tende gradualmente, anche se molto lentamente, ad abbassarsi”.