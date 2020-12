Cava de’ Tirreni, il gruppo consiliare Siamo Cavesi su concorso Metellia Servizi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare di Siamo Cavesi (Marcello Murolo, Raffaele Giordano e Vincenzo Passa)

Cava de’ Tirreni. Il concorso appena bandito dalla Metellia Servizi è stato già ritirato. Sarebbe stato il sindaco Vincenzo Servalli a chiedere alla società municipalizzata del Comune di Cava che si occupa, tra l’altro, della raccolta dei rifiuti urbani, di posticipare la procedura per l’assunzione di 15 operatori ecologici. La decisione giunge dopo le molte polemiche che erano state giustamente sollevate a causa di una clausola del bando di concorso, secondo la quale erano necessari almeno 3 mesi di esperienza lavorativa pregressa, nella mansione richiesta, quale condizione necessaria per acceder alle prove concorsuali.

Non sappiamo se la decisione del sindaco sia la conseguenza delle proteste per la clausola o, banalmente, un’operazione per riacquistare un consenso che non sembra più così granitico, consentendo a tutti di partecipare ad una selezione tanto propagandata durante la campagna elettorale. Sta di fatto che ancora una volta si dimostra che efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa sono concetti che sfuggono all’amministrazione Servalli.