Cava de’ Tirreni, furto in un appartamento: i proprietari erano in casa durante l’azione dei ladri. Ieri pomeriggio, a Cava de’ Tirreni, in località Starza, degli ignoti si sono introdotti in un appartamento e, aiutati dal forte rumore causato dal vento e dai tuoni, hanno rubato dei gioielli e sono fuggiti via, agendo del tutto indisturbati. Mentre agivano, i proprietari erano al piano inferiore della casa ma, soltanto quando i malviventi sono andati via, si sono accorti di quanto era successo.

Al momento sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.