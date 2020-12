Cava de’ Tirreni, droga e armi in casa: 10 anni di carcere per i tre fratelli

Sono stati condannati ad una pena complessiva di dieci anni e due mesi di reclusione, si parla dei tre fratelli di Cava de’ Tirreni sorpresi a detenere armi e droga in casa. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo di Alfonso T. Guerritore per La Città di Salerno.

Condannati i fratelli Santoriello. 4 anni, 2 mesi e 13mila 600 euro di multa per Mauro Santoriello ; 3 anni 2 mesi e 12mila euro di multa per Carmine Santoriello ; 2 anni, 8 mesi e 12mila euro di multa per Christian Santoriello : si è chiusa così l’udienza preliminare al termine del rito abbreviato a carico dei tre fratelli rispettivamente di 42, 45 e 31 anni, sorpresi dagli agenti di polizia del locale Commissariato e chiamati a rispondere in concorso di una serie di contestazioni, dalla detenzione di munizioni, di denaro in contanti suddiviso in banconote di piccolo taglio, due fucili e un’estesa piantagione di canapa, con le piante disposte per la produzione di marijuana: in particolare, il gup Giovanni Pipola ha ravvisato estremi per i reati relativi alla coltivazione di droga e per un fucile illecitamente detenuto, con l’annullamento delle aggravanti, disponendo assoluzioni per non aver commesso il fatto rispetto ad alcuni singoli capi d’accusa.