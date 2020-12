Cava de’ Tirreni: doni e giocattoli da Metellia servizi e da associazioni cittadine al Centro diurno il Paiolo per minori in difficoltà

E’ in corso in questi giorni che precedono il Natale, la consegna di doni ed in particolare di giocattoli da parte della Metellia servizi e di alcune associazioni culturali e sportive cittadine di doni e di giocattoli a bambini e ragazzi che frequentano il Centro diurno Il Paiolo magico. Si tratta di una struttura che accoglie alcuni minori in difficoltà in collaborazione con i Servizi sociali comunali.

La donazione è avvenuta da parte della Metellia Servizi, i cui rappresentanti, delegati alla consegna dal presidente Giovanni Muoio, sono stati accolti al Centro che fa capo alla cooperativa Delfino, dal responsabile Claudio Malinconico; e da parte dei Cavalieri della Bolla pontificia di Antonino Strino. Nei prossimi giorni a portare la loro solidarietà saranno i membri dell’associazione Cavese curva sud, composta dai tifosi della Cavese calcio.

Allegria e felicità per i piccoli del centro che hanno ricevuto in dono zainetti, giocatoli, dolcetti e materiale per poter disegnare e colorare.

“Questo sarà un Natale diverso per tutti- sottolinea Annetta Altobello, assessore alle Politiche sociali del comune di Cava de’Tirreni- ma non possiamo negare ai bambini, specie quelli che vivono in una condizione di particolare fragilità e di disagio, di vivere questi giorni con serenità e spensieratezza. Per questo ringrazio di cuore la nostra Metellia servizi e le associazioni che hanno voluto donare un sorriso in un momento molto particolare”.