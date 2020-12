Cava de’ Tirreni, disabili: parte il ciclo di attività ludiche. Prenderà il via il prossimo 12 dicembre il laboratorio di danza terapia da remoto in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Osservatorio cittadino sulla disabilità. Si tratta della prosecuzione di una precedente esperienza, denominata “Connessioni Creative”, che si è svolta nel primo periodo di emergenza sanitaria, (marzo-giugno 2020) a cura dell’Osservatorio Cittadino sulla Disabilità in collaborazione con l’Associazione Anaima che ha reso disponibile un calendario di attività culturali e ludico ricreativo esclusivamente da remoto. Assicurando in tal modo la continuità delle attività quotidiane svolte dalle associazioni ed i centri diurni e purtroppo chiuse a causa della pandemia.

Considerati gli ottimi risultati ottenuti nel primo ciclo di laboratori, l’assessore alle Politiche Sociali Annetta Altobello ed il consigliere comunale

Paola Landi , in collaborazione con l’Osservatorio ha proposto un altro ciclo di laboratori di Danzaterapia da remoto che partirà da sabato