Cava de’ Tirreni, a 100 sconfigge il Covid dopo essere stata 33 giorni a casa da sola

Cava de’ Tirreni. Nonna Anna, all’età di 100 anni, ha sconfitto il Covid-19 dopo 33 giorni, sostenuta dagli operatori della Croce Rossa metelliana. L’anziana – come riporta “la Repubblica” – era entrata in contatto con una persona positiva all’inizio del mese di novembre. Aveva poi cominciato ad avere qualche linea di febbre ed era stata sottoposta al test sierologico, il cui esito positivo era stato confermato dal successivo tampone. Nonna Anna a quel punto è stata messa in isolamento domiciliare ed è restata a casa da sola per 33 lunghi giorni, monitorata costantemente con una telecamera installata vicino al suo letto. I nipoti le portavano il pranzo e la cena protetti da casco, guanti e tuta anti-contagio. Poi, dopo poco più di un mese, è arrivata la notizia della negatività al tampone di controllo e finalmente Nonna Anna ha abbandonato l’isolamento.