Cava: chiuse le indagini sulla morte della 17enne Lucia Ferrara. Accusati primario e chirurgo

Il pm nei giorni scorsi ha ricevuto la relazione del medico legale Antonio Longobardi, del cardiochirurgo Emilio Mango e dall’anatomo-patologo Antonio Perna . Confermando le accuse di omicidio colposo a carico di Coscioni e Longobardi mentre ha archiviato il procedimento a carico degli altri due medici indagati: Gerardo Del Nero e Alessandro Laudani . Coscioni e Longobardi potranno ora chiedere di essere sentiti dal magistrato o presentare memorie difensive. Solo al termine di questa fase il pm deciderà se chiedere o meno al gip il loro rinvio a giudizio.

Il ricovero e la morte. Il 18 agosto 2019 a seguito di forti dolori alla testa, Lucia Ferrara fu accompagnata dal padre Carmine in ospedale a Cava. La ragazza fu sottoposta agli accertamenti del caso. Nei tre giorni di permanenza nel nosocomio metelliano ai genitori di Lucia fu detto che la paziente stava bene ma che doveva essere sottoposta ad ulteriori controlli al cuore al “Ruggi” di Salerno. Una volta ricoverata, il primario Coscioni avrebbe tranquillizato i familiari circa l’intervento. Lucia entrò in sala operatoria la mattina del 29 agosto 2019. Quattro ore dopo il primario avrebbe poi riferito ai familiari che la ragazzina non avrebbe avuto problemi almeno per i dieci anni successivi. Lucia doveva essere trasferita in terapia intensiva. Ma i familiari appresero che era ancora in sala operatoria. Quattro ore più tardi i genitori seppero da un altro medico che Lucia si trovava ancora sotto i ferri. Solo alle 20 di sera Coscioni avrebbe comunicato ai genitori che le condizioni di Lucia erano critiche e che addirittura erano arrivati diversi medici da Napoli. All’una di notte il primario avrebbe detto che la ragazza stava bene. Il giorno seguente le condizioni di Lucia non sembravano stabilizzarsi. Per altri 4 giorni il quadro non si rasserenò. Il 3 settembre la giovane fu riportata d’urgenza in sala operatoria. Dopo meno di un’ora arrivò la terribile notizia: Lucia non ce l’aveva fatta: il papà sporse denuncia.