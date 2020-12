Castellammare: supercinema messo in vendita a 2 milioni. “Creiamo un teatro cittadino”

Castellammare di Stabia: il supercinema è stato messo in vendita per poco più di 2 milioni di euro. Ed è questa l’occasione che ha spinto il consigliere comunale Andrea Di Martino a chiedere al sindaco di acquistarlo con fondi comunali per farlo diventare teatro cittadino.

Una proposta spinta dal fatto che «sono anni che c’è un movimento culturale in città, che fa istanza di avere un teatro stabile pubblico comunale» ricorda Di Martino che scrive quindi al sindaco «per sapere se intende acquistare la struttura, prevedendo nella prossima manovra di bilancio, le risorse proprie e quelle reperibili in istituzioni superiori attraverso l’adesione a bandi, necessarie ad acquistare la struttura».

In questo modio si andrebbe a creare «un cineteatro pubblico in città dedicata agli artisti del teatro Stabiese, collegata al Museo Civico Stabiano, dedicando alle opere e alla memoria del teatro stabiese, del cinema e delle arti figurative – dice Di Martino – Da Raffaele e Luisella Viviani a Ruccello, passando per Vanni Baiano, Ciro Madonna, Lello Radice ed il compianto Italo Celoro che fece di questa battaglia un terreno di impegno nell’ultimo cammino della sua vita, nella raccolta della cinematografia sulla città, dei film prodotti da Montello ed infine la collocazione del museo del teatro di figura, delle guarattelle e dei Burattini della compagnia degli sbuffi e della Ipiemme».