Castellammare. Folla la vigilia dell’Immacolata per strada, ma niente falò, tanti sequestri di notte. Di illuminato solo la cassa armonica

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Folla la vigilia dell’Immacolata per strada, ma niente falò. Di illuminato solo la cassa armonica. Tanta gente, forse troppa, la vigilia dell’Immacolata, ma i tradizionali falò stabiesi non si sono fatti, i controlli serrati della polizia per le norme anti Covid e il coprifuoco dopo le 22 hanno bloccato la tradizione. Qualcuno ha acceso i lumini dalle finestre. L’immancabile partecipazione al fucaracchio sull’arenile o, per i più “tradizionalisti”, a quello nel proprio rione. L’inizio delle festività natalizie, quest’anno, è inevitabilmente sottotono. La pandemia causata dal Covid-19 sta facendo calare un velo di tristezza sul Natale e le altre festività del periodo. Bisogna limitarsi in tutto, anche nell’abbracciare e rivedere parenti ed amici che durante l’anno, per vari motivi, non è possibile incontrare. E queste limitazioni toccano anche la vigilia dell’Immacolata. A Castellammare vietati, come ogni anno, i falò nei rioni.

Ma non ci sono stati neppure quelli sull’arenile organizzati dall’amministrazione comunale. Nessuna festa in piazza, nessun evento che rievochi l’antica tradizione di “fratiell’ e surelle”.

Ecco, quindi, che si cerca di trovare soluzioni alternative per onorare la ricorrenza. «Perché non accendiamo una lampada, una candela, sui nostri balconi? Una piccola fiamma sparsa per la città, come segno di veglia, in questa notte a noi tanto cara, in attesa del mattino che con la sua ultima voce, ci annuncerà che ” è o nomm Bell ra Maronn”»

A poche ore dai falò della camorra, ultimi sequestri da parte delle forze dell’ordine, intervenute in vari punti dell’area stabiese. A Castellammare, innanzitutto, dove ultime cataste di legname sono state sequestrate anche ieri pomeriggio. Il cumulo più grande, però, scrive Dario Sautto su Il Mattino di Napoli quotidiano della Campania, è stato scoperto a Gragnano, in località Iuvani, alle spalle della chiesa del rione considerato la roccaforte del clan Di Martino. Lungo l’ex statale per Agerola sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Castellammare, guidati dal dirigente Pietro Paolo Auriemma e dal vicequestore Manuela Marafioti, insieme alla polizia municipale gragnanese e al personale della Buttol, l’azienda che gestisce la raccolta rifiuti a Gragnano. In un terreno alle spalle della chiesetta di Iuvani erano state accumulate 4 tonnellate di legname, rimosse dalla ditta di nettezza urbana con l’utilizzo di una scavatrice e di un cassone. Gli operatori hanno eseguito la rimozione, scortati dalla polizia, con gli agenti stabiesi coadiuvati dai vigili urbani di Gragnano. Le operazioni sono andate avanti per tutta la mattinata, a due passi dalla residenza di diversi affiliati al clan Di Martino. Con il capoclan Leonardo «’o lione» che resta l’unico detenuto in carcere, sono in libertà la moglie Annamaria Molinari e praticamente tutti i figli, con l’attuale reggente del clan, Antonio Di Martino, latitante da due anni.

IL PRECEDENTE

Controlli anti-falò sono andati avanti fino a tarda ora, con le forze dell’ordine che hanno organizzato una task-force nei quartieri più «caldi» dell’area stabiese. Polizia e carabinieri sono stati impegnati da Scanzano, quartiere roccaforte del clan D’Alessandro, a Ponte Persica, rione dove vivono i capi del clan Cesarano, passando per Moscarella, rione Savorito, Cicerone, Santa Caterina e Acqua della Madonna. I controlli sono andati avanti per tutta la notte. Una tradizione, quella dei falò dell’Immacolata, nata a Castellammare e che si sta diffondendo negli ultimi anni anche nei Comuni limitrofi, soprattutto nei quartieri a più alta densità camorristica. Da usanza prettamente marinara, i «fucaracchi» sono diventati una scusa per i clan per organizzare un’assurda guerra tra rioni, spesso condita da messaggi contro lo Stato e le forze dell’ordine.