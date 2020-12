Castellammare di Stabia, una scatola di Natale per regalare un sorriso a chi ha più bisogno

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, attraverso il suo profilo Facebook, rende nota una bellissima iniziativa: «Un dono per regalare un sorriso a chi ha più bisogno. In tanti hanno aderito all’iniziativa delle “Scatole di Natale”, per coinvolgere cittadini, associazioni, parrocchie in una raccolta solidale aperta a tutti.

Ognuno può confezionare la scatola di Natale, all’interno della quale includere:

– una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.);

– una cosa golosa (biscotti, caramelle, ecc.);

– un passatempo (libri, riviste, sudoku, matite ecc.);

– un prodotto di bellezza/cura del corpo (creme, saponi, ecc.);

– un biglietto gentile (la cosa più importante).

Sarà possibile munirsi anche di una semplice scatola di scarpe o una confezione per cibi, specificando sul fronte della scatola se il dono è per uomo o donna, oppure per bambini con relativa fascia d’età.

Il punto di raccolta è la sede Itia, collocata nell’ufficio delle politiche sociali (ex Pretura, viale Europa 43). E le scatole saranno donate alle Rsa, alle case famiglia e alle persone bisognose di Castellammare. Saremo sempre accanto alle persone che hanno bisogno di aiuto. Nessuno sarà lasciato solo».