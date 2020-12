Castellammare di Stabia. Polo ospedaliero nelle Terme , l’idea è riporta da Il Mattino di Napoli da Fiorangela d’Amora

Un polo ospedaliero nelle Terme di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino sogna di far rivivere la città termale, ma non sul Solaro. Dopo tre anni di governo cittadino, l’amministrazione apre a una progettazione diversa per la struttura delle Nuove Terme. Complice il clima informale della Rassegna Municipal, incontro giornaliero on line, del quale ieri mattina il primo cittadino era ospite. «Il mio sogno è riaprire le Antiche Terme – ha affermato Cimmino – sono patrimonio del Comune e lì rivedrei l’attività termale. Con il Ministero e la Regione stiamo portando avanti un’idea di accompagnamento per i privati che si occuperanno della gestione». Una strada che sembra già segnata. E le Nuove Terme? «Sono patrimonio di Sint, non nostro – precisa il sindaco – se tornasse in auge l’antica proposta di creare un polo ospedaliero sul Solaro la sposerei in pieno».

IL PIANO

Le proposte su quello spazio, tanto ambito quanto deserto ed inutilizzato dal 2015, si sprecano. Dall’idea di farne un ospedale, alla proposta di aprire un centro di eccellenza per la cura dell’autismo nei minori. Del patrimonio termale cittadino fanno parte il parco idropinico, il centro congressi, Villa Ersilia, l’albergo e l’edificio centrale delle Nuove Terme. Beni che oggi sono pignorati e che presto arriveranno sul mercato per saldare i debiti della società immobiliare Terme di Stabia (Sint) nei confronti degli ex dipendenti. «La posizione degli edifici, facilmente raggiungibili dall’autostrada, la presenza di un eliporto, gli spazi e la centralità rispetto ai Monti Lattari e la Penisola Sorrentina farebbero delle ex Terme un polo ospedaliero perfetto». Cimmino sembra aver pensato più volte a questa idea: «Dove c’è oggi il San Leonardo – dice ancora – si potrebbe realizzare un polo ricettivo o un edificio pubblico sempre al servizio della città. Così potremmo decongestionare il Viale Europa e valorizzare il Solaro». Dislocare il San Leonardo sarebbe un’idea da poter portare avanti sui tavoli istituzionali, sebbene il sindaco in merito non abbia potere decisionale. Cimmino potrebbe però essere portavoce della proposta in Regione. Per poterla concretizzare servirebbero molti soldi, molti di più di quanti ne servirebbero per riallestire un centro termale. All’incirca 40 milioni di euro, stimò Invitalia quando l’ex sindaco dem Antonio Pannullo andò a Roma per chiedere sostegni pubblico-privati. «Il nostro ospedale è ancora in sofferenza – ha poi concluso Cimmino – il personale è allo stremo, la seconda ondata è stata affrontata male, senza una giusta programmazione».

LA CAMPAGNA

Proprio i sanitari sono ora impegnati in una nuova sfida che partirà dall’ospedale di Gragnano per la vaccinazione Covid. Tra i 27 presidi individuati dalla Regione per ottenere parte dei 320mila vaccini che arriveranno con l’inizio del 2021, ci sono il Sant’Anna-Madonna della Neve di Boscotrecase e la struttura di Gragnano. Nell’ospedale svuotato di reparti a causa del Covid e all’esigenza di personale ci sarà il centro vaccinale per l’area stabiese e dei Monti Lattari. «Abbiamo individuato i locali che dovranno conservare i primi stoccaggi, che arriveranno dopo l’Epifania – fa sapere il direttore del Covid Hospital Savio Marziani – per la metà di gennaio, crediamo che potremo cominciare con la somministrazione». Per tutti sarà utilizzato il vaccino Pfizer, l’obiettivo è avere una sanità Covid-free il prima possibile.