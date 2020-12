Castellammare di Stabia: più aree parcheggio a disposizione dei cittadini nelle festività natalizie.

Più aree parcheggio a disposizione dei cittadini in vista delle festività natalizie. A partire da lunedì 14 dicembre, sarà riaperto il parcheggio all’interno del mercato ortofrutticolo, un’area con 60 posti per le autovetture, 10 posti per i motocicli e 10 posti destinati alle persone con disabilità.

Il parcheggio resterà aperto tutti i giorni fino a mercoledì 6 gennaio, nelle fasce orarie comprese tra le 16 e le 22 nei giorni feriali e tra le 9 e le 22 nei giorni festivi. Il costo del parcheggio coincide con quello della sosta a pagamento sulle strisce blu sul territorio cittadino.