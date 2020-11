Castellammare di Stabia piange una vittima del Covid, il farmacista 64enne Enzo Bosso

Castellammare di Stabia in lutto per la scomparsa del farmacista Enzo Bosso, deceduto all’età di 64 anni per Covid. Era amato e benvoluto da tutti, titolare di una farmacia all’Annnunziatella.

Dopo aver saputo di essere stato contagiato – come riporta “Il Corrierino” – si trovava in isolamento domiciliare dove seguiva la terapia, fino a quando le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Il 64enne è stato portato urgentemente in ospedale ed intubato ma non ce l’ha fatta ed il Covid se l’è portato via.

L’ordine professionale dei farmacisti di Napoli lo ricorda in una nota di cordoglio: “Purtroppo il Covid-19 ha colpito ancora una volta la Nostra Comunità professionale. Ha portato via il Collega Enzo Bosso. Titolare di Farmacia a Castellammare di Stabia. Laureato Napoli il 10 Dicembre 1982, aveva solo 64 Anni. La scomparsa del Collega Enzo Bosso ci ricorda dolorosamente quanto questa epidemia sia ancora lontana dall’essere sconfitta e quanto i farmacisti siano una figura centrale nelle comunità in cui operano. La Categoria tutta esprime la vicinanza ai familiari di Enzo, alla figlia Irene, ringraziandolo per la professionalità, la dedizione e l’umanità che ha messo nel servire per tanti anni l’intera comunità Stabiese diventandone un importante punto di riferimento”.