Castellammare di Stabia: maltempo e festività natalizie non fermano la protesta dei lavoratori di Meridbulloni. Si sono divisi in gruppi i lavoratori della Meridbulloni di Castellammare di Stabia. C’è chi resta al mattina, chi nel pomeriggio e chi invece per tutta la notte. L’obiettivo è quello di garantire una presenza fissa all’esterno della fabbrica. Nonostante la pioggia, la neve e il brusco calo delle temperature delle ultime ore e le festività natalizie in corso, la protesta degli 80 lavoratori della Meridbulloni, provenienti anche dalla penisola sorrentina, la protesta non si ferma e continua ad andare avanti all’esterno della struttura di corso Alcide De Gasperi.

Noi di Positanonews siamo vicini ai lavoratori ed alle loro famiglie in questo momento per loro ancora più difficile.