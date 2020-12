Castellammare di Stabia, le forti piogge provocano l’esondazione del fiume Sarno. Famiglie bloccate in casa

Castellammare di Stabia. La forte ondata di maltempo che sta flagellando la Campania con raffiche di vento e piogge copiose ha provocato l’esondazione del fiume Sarno che – come riporta “Il Corrierino” – ha superato gli argini allagando la strada. Disagi per molte famiglie che sono costrette a restare chiuse nelle proprie abitazioni perché impossibilitate ad uscire. Si spera che la pioggia possa al più presto cessare o diminuire per riportare la situazione nei limiti della normalità.