Castellammare di Stabia, incidente nella notte: auto finisce contro un muro. Incidente nel corso della scorsa notte nel centro di Castellammare di Stabia: un’auto è terminata contro un muro in via Catello Fusco. Sebbene l’impatto sia stato violento, non ci sono stati, fortunatamente, feriti. Danni alla cabina elettrica, ma la tragedia è stata evitata. In strada non c’era nessuno e la dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Si cerca di capire come sia potuto accadere: l’auto abbia fatto una giravolta talmente veloce da trovarsi in una direzione opposta a quella del senso di marcia.