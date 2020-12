Castellammare di Stabia, grande lavoro delle forze dell’ordine nella notte dell’Immacolata. Bloccati fucarazzi a Scanzano e Pozzano

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Legalità, sicurezza e buonsenso. Sono questi i principi che ci hanno animato nei giorni che hanno preceduto l’Immacolata e durante la scorsa notte. Principi che i miei cittadini hanno seguito e rispettato con grande maturità, consapevoli del momento delicato che tutto il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid. Principi che hanno ispirato l’immenso lavoro svolto dalle forze dell’ordine, che per tutta la notte hanno presidiato i quartieri, scoraggiando quei pochi ancora intenzionati ad accendere i falò nei centri abitati. Un’attività incessante, una presenza costante, in sinergia con tutta l’amministrazione comunale, per dimostrare ancora una volta che lo Stato c’è.

Tutti noi abbiamo compiuto tante rinunce in questi mesi. Rinunce che oggi ci stanno aiutando ad abbassare i numeri dei contagi. E non sarà un anno di pausa a spezzare l’incantesimo di una tradizione che non si interrompe certo oggi. E che proseguirà nei prossimi anni all’insegna della legalità. Le nostre rinunce di oggi ci aiuteranno a riprenderci prima la nostra libertà.

Sarà così che torneremo ad abbracciarci e, fra un anno, ad ascoltare di nuovo le voci votive di Fratielle e Surelle e a festeggiare l’Immacolata con i falò sull’arenile. Sarà una festa più bella che mai. Sarà la festa della nostra libertà”.

Serata di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati in un servizio a largo raggio in occasione dei tradizionali festeggiamenti dell’Immacolata. Il servizio – finalizzato al contrasto delle accensioni pericolose e non autorizzate di roghi – ha visto l’impiego di un massiccio numero di militari.

Spento un principio di incendio di una pira a Largo Pozzano, tutta la legna è stata rimossa. Spento poi un principio d’incendio di una pira in Piazzetta Mari nel Rione Cicerone: anche in questo caso il legname è stato rimosso. E ancora, recupero e rimozione di un grosso quantitativo di legna pronta per essere data alle fiamme in un terreno incolto nel rione Rione Savorito e in via Rivo San Pietro del Rione Scanzano. Di notte quartieri blindati e 40 persone identificate. Falò spenti in più quartieri di Castellammare dalla periferia nord a Scanzano. Ieri, la Questura di Napoli ha predisposto servizi interforze a Castellammare di Stabia, coordinati dal locale Commissariato, volti alla prevenzione dell’ammassamento di legname e materiale infiammabile per i roghi tradizionalmente appiccati nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, consuetudine che spesso ha creato pericolo per l’incolumità dei cittadini. Sono stati rimossi circa 215 metri cubi di legname da bruciare, in particolare nei rioni Cicerone, Savorito, Moscarella, Venezia e in via Privati; inoltre, in località Pozzano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere una catasta di circa tre metri che era stata già data alle fiamme. Infine, sono state identificate 40 persone di cui 5 sanzionate per violazioni della normativa anti covid 19. Poi la sfida è ripresa di giorno. Fuori da ogni regola e tradizione falò accesi al Caporivo e a via Licerta.